Metristepe'de 18 yıllık vefa: AKUT, İnönü Zaferi'ni kar altında kutladı

12.01.2026 11:18
AKUT Bozüyük ekibi tarafından gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

AKUT Bozüyük ekibi tarafından gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir araya gelen gönüllüler, şehitlerimizi andı. Türkiye'nin önde gelen arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarından AKUT, 1. İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde anlamlı bir yürüyüşe imza attı. 2008 yılından bu yana aralıksız sürdürülen Geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl 11 Ocak Pazar günü 18'inci kez düzenlendi.

Kar altında saygı duruşu

Kar yağışı ve dondurucu soğuğa aldırış etmeyen AKUT gönüllüleri, Bozüyük'teki Metristepe Anıtı'na ulaşarak anma töreni gerçekleştirdi. Katılımcılar, üzerinde "Şehitlerimizi Unutmayacağız" yazılı ve şehitlerimizin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak, kahramanlarımızı saygıyla andı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

10:43
