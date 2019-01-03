Son Dakika Haberleri: Metrobüs Yolcuya Çarptı, Seferler Aksadı

Metrobüs Yolcuya Çarptı, Seferler Aksadı

1 saat önce

Metrobüs yolcuya çarptı, seferler aksadı Sağlık ekipleri yaralı vatandaşa uzun süre kalp masajı yaptıİSTANBUL - Okmeydanı Perpa Metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı.

Metrobüs yolcuya çarptı, seferler aksadı
Sağlık ekipleri yaralı vatandaşa uzun süre kalp masajı yaptı

İSTANBUL - Okmeydanı Perpa Metrobüs durağında metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri yerde yatan vatandaşa bir süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken metrobüs seferlerindeki aksamadan dolayı durakta uzun kuyruklar oluştu.
Olay sabah saat 08.00 sıralarında Okmeydanı Perpa Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs bir yolcuya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan yaralı kişiye uzun süre kalp masajı yaptıktan sonra yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferlerine bir süre ara verilirken durakta uzun kuyruklar oluştu.
Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Okmeydanı, Perpa, 3. Sayfa
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