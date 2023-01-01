Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı

01.01.2023 17:55

Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı. Yaklaşık yarım saat durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

Dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.

DİREĞİ KESEREK KADINI KURTARDILAR

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

Kadının sıkıştığı yeri gören yolcular, metroyu durdurup yetkilileri aradı
Kaynak: DHA
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Kızılay, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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