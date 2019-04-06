Son Dakika Haberleri: Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı (2)

Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı (2)

9 dakika önce

KURTARILAMADIBursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi.

Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı (2), System.String[]
KURTARILAMADI

Bursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:08 Kaynak: DHA

Bursa, Hüseyin Can, Güncel
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