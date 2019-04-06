Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı (2)

KURTARILAMADIBursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi.

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Bursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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