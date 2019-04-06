Metronun Önüne Atladı, Ağır Yaralandı (2)
9 dakika önce
KURTARILAMADIBursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi.
KURTARILAMADI
Bursa'da metronun önüne atlayarak ağır yaralanan Hüseyin Can G., kaldırıldığı özel hastenede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşımını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:08 Kaynak: DHA
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