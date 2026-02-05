Metruk Binalar İçin Toplantı - Son Dakika
Metruk Binalar İçin Toplantı

05.02.2026 11:24
Salihli'de metruk binalar ve kamu güvenliği konulu toplantı Kaymakam Güldoğan başkanlığında yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamu güvenliği, asayiş ve çevre sağlığı açısından risk oluşturan metruk binalara yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilçe genelinde dönem içerisinde yıkımı gerçekleştirilen metruk binalar ele alınırken, halen risk teşkil eden yapılarla ilgili yapılması planlanan çalışmalar da değerlendirildi. Kamu güvenliği ve asayişin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemler üzerinde duruldu.

Ayrıca toplantıda, metruk binalara ilişkin süreçlerin hızlandırılması için ilgili kurumlar arasında koordinasyonun artırılması, yapılacak çalışmaların planlı ve etkin şekilde yürütülmesi konuları görüşüldü.

Kaymakam Ali Güldoğan, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alınmaya devam edeceğini vurguladı. - MANİSA

