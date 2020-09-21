Mevlana Meydanı Fikir Yarışması sona erdi - Son Dakika

Mevlana Meydanı Fikir Yarışması sona erdi

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Meydanı'nı yeniden düzenlemek amacıyla başlatılan Ulusal Fikir Yarışmasında heyecan sona erdi.

Mevlana Meydanı Fikir Yarışması sona erdi, System.String[]

Talas Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi Meydanı'nı yeniden düzenlemek amacıyla başlatılan Ulusal Fikir Yarışmasında heyecan sona erdi. 57 katılımla yoğun ilgi gören yarışmada 8 eser ödüle layık görüldü.

Turgut Özal ve Cemil Baba caddeleri arasında, Cengiz Aytmatov Parkı ve Selçuklu Kültür Evi'ni de kapsayan alanın yeni bir çehre kazandırılmasını kapsayan yarışmaya Türkiye geneli TMMOB Mimarlar Odası üyeleri serbest, ulusal ve tek aşamalı kentsel tasarım türlerindeki fikirleriyle katıldı. Yarışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ulusal düzeyde 50'nin üzerinde mimarın yarışmaya katılmasının önemini belirterek, "Mevlana Mahallesi Meydanı için bir yarışmaya çıkmıştık. Sonuçlar kategorize edilerek belli oldu. Yarışmaya emek veren ERÜ'den Kemal Hocaya jüri başkanlığı için teşekkür ediyorum. Ankara'dan, İzmir'den, AGÜ'den diğer jüri üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şehrimize ve Talasımıza güzel bir meydan kazandırma düşüncesiyle yola çıkmıştık ama çok daha güzel dostluklar kazandık. Güzel fikir sahipleriyle tanışmış olduk. Önümüzdeki günlerde bir kolokyum ile ödül törenini yapacağız. Beni de heyecanlandırıyor bu iş. Güzel bir çalışma oldu" dedi. Jüri Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Demir ise Talas'ın önemli tarih, kültür ve sosyolojik birikimi zengin olan bir kent olduğunu ifade ederek, "Talas Belediyesinin bu konuda gösterdiği çabasının mesleğimize çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Umarım Talas'ın atmış olduğu bu adımı diğer belediyelerimiz önemli bir adım olarak değerlendirirler. Farklı yarışmacı ve zengin bir fikir platformu içerisinde yarışmanın sonuçlanması ve meydanın gerçekleşecek olması jüri olarak bizleri mutlu etti. Sayın başkan ve ekibinin duyarlı yaklaşımını takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

Jüri üyesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Dokgöz de, "Talas, kültürel coğrafyasıyla, tarihsel birikimiyle çok önemli bir merkez. Şuanda meydana kavuşamamış bir alanı yarışmayla parka, meydana dönüştürme fikrini çok başarılı bulduk. Gelen ürünler üzerinden değerlendirdiğimizde de niteliğin hayli yüksek olduğunu görüyoruz." dedi. Bir diğer jüri üyesi Mimar Hakan Evkaya ise, yarışmaya davet edildiğine çok mutlu olduğunu kaydederek, "Müthiş bir süreç yaşadık. Üç gün yoğun bir tempoda çalıştık. Her projeyi her kelimesine kadar okuduk. İçimize sinen sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Umarım Talas için de böyle bir sonucu olur." ifadelerini kullandı. Jüri üyesi olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AGÜ peyzaj mimarı Özlem Kevseroğlu da, "Bu ekiple ve Talas Belediyesi ile çalışmak benim için önemli. Çünkü çocukluk hayatımın geçtiği ilçe için bir şeyler üretmek benim için apayrı bir dünya. Projelerden çok memnun kaldık. Açıkçası en memnun kaldığım şey bağ kültürünü, o dokuyu, tarihsel bağlamı görmüş olmaktı." şeklinde konuştu. Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Raportörü Murtaza Er ise, "Bu yarışma aslında bizim için bir sürecin başlangıcı. Kayseri'de yerel yönetimlere kazandırmaya çalıştığımız bir yarışma kültürü var. Bunun ilk adımını biz Talas Belediyesi ile attık. Mimarlığa nitelikli ürünler kazandırdığımızı düşünüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yarışmada 4 aşamalı eleme sonucunda 5 sıra numaralı 92015 rumuzlu proje, 16 sıra numaralı 17206 rumuzlu proje ve 53 sıra numaralı 72803 rumuzlu proje eşdeğer ödüle layık görüldü.

3 sıra numaralı 19380 rumuzlu proje, 30 sıra numaralı 84625 rumuzlu proje ve 35 sıra numaralı 58209 rumuzlu proje mansiyon ödüle layık görüldü. 7 sıra numaralı 24073 rumuzlu proje ile 32 sıra numaralı 93137 rumuzlu proje ise satın alma ödülü kazandı. Ödüller önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Kayseri, Talas, Asker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mevlana Meydanı Fikir Yarışması sona erdi - Son Dakika

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