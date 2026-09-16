Meyve ve Sebze Pestisit Kontrol Sonuçları Migros Uygulamasında - Son Dakika
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Meyve ve Sebze Pestisit Kontrol Sonuçları Migros Uygulamasında

Meyve ve Sebze Pestisit Kontrol Sonuçları Migros Uygulamasında
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Tarladan sofraya uzanan sürecin tüm aşamalarında gıda güvenliğini önceliklendiren Migros, meyve ve sebze ürünlerine ait pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden yayınlamaya başladı.

Uzun yıllardır takip ettiği kapsamlı analiz ve gıda güvenliği sistemi kapsamında her yıl yaklaşık 20.000’i aşkın ürünü akredite laboratuvarlarda analiz ettiren Migros, Antalya Kocayatak’ta kurduğu pestisit laboratuvarında da meyve ve sebze ürünlerini 600 farklı etken madde açısından analiz ediyor.

Güvenilir gıdaya erişim konusunda yıllardır sürdürdüğü çalışmalarını bilimsel kontroller, düzenli pestisit analizleri ve üretici desteği anlayışıyla geliştirmeye devam eden Migros, meyve ve sebze ürünlerinde yaptırdığı pestisit kontrol analiz sonuçlarını Migros Sanal Market üzerinden ürünlerin ‘ürün açıklaması’ sekmelerinde yayınlamaya başladı.

Migros’un yıllardır değişmeyen önceliği: Müşteri güveni

Uzun yıllardır ürünlerini risk değerlendirmesine dayalı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite laboratuvarlarda analiz ettiren Migros, meyve ve sebze ürünlerinde her yıl yaklaşık 20.000‘i aşkın üründe pestisit analizi gerçekleştiriyor. Migros, ayrıca Antalya Kocayatak'ta kurduğu pestisit laboratuvarında da meyve sebze ürünlerinde 600 farklı etken maddeyi tarıyor.

Baydur: “Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz”

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Müşterilerimizin bize duyduğu güveni yaptığımız işin merkezine koyuyoruz. Halkımızın sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek için; meyve sebzede pestisit analizleri, ağır metal analizleri, izlenebilir ürünler gibi pek çok uygulamayı Türkiye’de ilk kez başlatan kurum Migros’tur. Meyve ve sebzeleri rafımıza koymadan önce kontrollerden geçirerek güvenli gıdaya erişimi güvence altına alıyoruz. 2010 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği kapsamında İyi Tarım Uygulamalı ürünleri satışa sunan ilk perakendeciyiz. Satışımızda olan yerli üretimin yüzde 75’i İyi Tarım Uygulamalı. 'Migros Varsa Güven Var' derken tam olarak bunu kastediyoruz. Migros uygulamasından paylaştığımız pestisit kontrolü analiz raporlarımızla bu güvenin görünürlüğünü artırıyoruz.” dedi.

Gıda ve gıda dışı ürünlerde kapsamlı güvence

Migros, gıda güvenliği ve kalite yaklaşımını diğer ürün gruplarında da kapsamlı denetimlerle sürdürüyor. Dağıtım merkezlerinde yıl boyunca yaklaşık 3,8 milyon gıda ve gıda dışı ürün, 223 farklı parametre üzerinden kalite kontrolünden geçiriliyor. Migros, tedarikçilerini de uluslararası standartlar doğrultusunda denetliyor. İyileştirmeye açık görülen alanlarda gıda güvenliği, kalite, hijyen ve sürdürülebilirlik başlıklarında ücretsiz ve online eğitimler düzenliyor.  

Migros, Son Dakika

Son Dakika Migros Meyve ve Sebze Pestisit Kontrol Sonuçları Migros Uygulamasında - Son Dakika

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