Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu

22.03.2022 11:33

Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu Mezarlığa uçan otomobil yanarak demir yığınına döndü Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkarak mezarlığa uçan otomobil yanarak demir yığınına döndü.

Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu

Mezarlığa uçan otomobil yanarak demir yığınına döndü

KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkarak mezarlığa uçan otomobil yanarak demir yığınına döndü. Sürücünün küçük sıyrıklarla kurtulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 23.15 sıralarında Meydan Mahallesi Top mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere S.S.A.'nın kullandığı 33 U 567 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak içinde tarihi mezarlarında olduğu Meydan Mezarlığına uçtu. Otomobilin mezarlığa uçtuğu an ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mezarların üzerine uçan otomobilin sürücüsü kazadan hafif sıyrıklarla kurtulurken, otomobil alev alarak yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından söndürülen otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelerek demir yığınına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu
Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil zikzak çizerek mezarlığa uçtu - Son Dakika


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