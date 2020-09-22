Mezitli'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği - Son Dakika

Mezitli Belediyesi personeli, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisikletleriyle kazı çalışmaları süren Aratos'un anıt mezarını ziyaret etti.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bisikletli yaşama yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne bisiklet sürerek gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanları, alandaki höyük, antik liman ve sütunlu caddeyi de gezdi.

Ziyarette, Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan, katılımcılara kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve çeşitli projelerle ilçeyi bisiklet kenti yapmayı hedeflediklerini aktardı.