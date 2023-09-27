Mezuniyet töreninde ilginç anlar! Kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşını unutamayacağı bir ders verdi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir lise diploma töreni ilginç anlara sahne oldu. Mezun olan bir kız, kendisine sarılmak isteyen erkek arkadaşına tepki gösterdi. Genç kız, arkadaşını iterek kendisinden uzaklaştırdı.

KENDİSİNE SARILMAK İSTEYEN ARKADAŞINI İTTİ

Nerede kaydedildiği bilinmeyen görüntülerde, iki arkadaşın mezuniyet töreninin ardından büyük sevinçle kutlama yaptığı anlar yer aldı. Bu sırada da bir genç, karşısındaki kız arkadaşını tebrik etmek için yanına gitti. Gencin kendisine sarılmaya çalıştığını fark eden genç kız, arkadaşını itekleyerek alandan uzaklaştı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, o anlar dikkat çekti. Görüntüleri izleyen birçok kişi genç kıza hak verirken, bazı sosyal medya kullanıcıları genç kızın tepkisinin hoş olmadığını belirtti.