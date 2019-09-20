Son Dakika Haberleri: MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi
Son Dakika Güncel Haber

MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi

15 dakika önce

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığına Vahap Güner'i getirildi.

MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi, System.String[]

Malatya Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanlığına Vahap Güner'i getirildi.

MGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MGC Başkanı Haydar Karaduman'ın vefat etmesiyle boşalan cemiyet başkanlığı için cemiyetin denetim kurulu gözetiminde yapılan MGC Yönetim Kurulu toplantısında oy birliğiyle genel sekreter Vahap Güner Güner'i başkan seçildi.

Başkan yardımcılıklarına Mustafa Eren, Ali Er, genel sekreterliğe Ali Aladağ, muhasipliğe Remzi Hayta, yönetim kurulu üyeliklerine ise Esma Karadoğan, Hüseyin Erduran, İsmail Demirci, Hüseyin Karaaslan, Kayhan İnceoğlu, ve Nursel Tokgöz getirildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Haydar Karaduman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz?" anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
İnternete kavuşan köylüler, davul-zurna ile kutlama yaptı Erdoğan: Yaşanabilir ve marka şehirleri mutlaka kuracağız Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:38:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MGC Başkanlığına Vahap Güner seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]