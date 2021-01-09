MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi - Son Dakika

MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi

09.01.2021 09:22
MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığını yürüten Seval Bay'ın yerine Emekli Öğretmen Meltem Bölük atandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığını yürüten Seval Bay'ın yerine Emekli Öğretmen Meltem Bölük atandı.

23 Şubat 2018 tarihinden bu güne kadar MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Selval Bay'ın yerine Meltem Bölük Atandı. MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, "Yaklaşık üç yıldır başkanlık görevini yürüten Seval Bay hanımefendinin birikimleri ve tecrübeleri ile partimizin hizmetinde olmaya devam edeceği inancımla bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yeni atanan Meltem Bölük hanımefendiye başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığına atanan Meltem Bölük, "Milliyetçi Hareketin Kadınları olarak bilge liderimiz Dr. Devlet Bahçeli beyefendinin emrinde, samimiyet, sadakat ve vefa ile cennet Aydın kentimizde çalışacağız. İl başkanımız Haluk Alıcık şahsında bize duyulan güven için tüm dava arkadaşlarıma ve Seval Bay hanımefendiye teşekkür ederim. MHP Aydın İl Kadın Kolları yönetimi önümüzdeki günlerde açıklacaktır" diye konuştu.

Görevi devreden Seval Bay ise, "Görev süremiz boyunca, gerçekleştirilen bütün çalışmaların baş mimarı olan, kıymetli Genel Başkanımız Dr.Devlet Bahçeli beyefendiye, Genel Başkan Yardımcımız Deniz Depboylu hanımefendiye, İl Başkanımız Haluk Alıcık beyefendiye, Aydın Ülkü Ocakları Başkanımız Tayfun Şan beyefendiye ve tüm teşkilatlara en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, Meltem Bölük kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Haluk Alıcık, Seval Bay'a bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür ederek plaket takdim etti. - AYDIN

MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi
MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi
MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi, Haluk Alıcık, Kadın, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Aydın İl Kadın Kolları'nda bayrak değişimi - Son Dakika


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