MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması Açıklaması - Son Dakika

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel...

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması Açıklaması, System.String[]

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel Başkanımızın doktorlarımızı hedef aldığına dair ahlak dışı bir iftira kampanyası başlatmıştır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Eylül'de sosyal medyadan yayımladığı mesajlarda, sağlık çalışanlarının azmini kırmak için kollarını sıvayanları uyardığını ve sağlık çalışanlarına sahip çıkarak onların fedakarlıklarını, mücadelelerini kutsadığını belirtti.

Bahçeli'nin, sosyal medyadan "Doktorlarımız, hemşirelerimiz, diğer tüm sağlık personelimiz fedakarlıkla görevlerini ifa ediyorlar. Onlara ne kadar şükran duysak azdır. Her şeyin en iyisine layık oldukları tartışma götürmez bir gerçektir." sözlerini paylaştığını hatırlatan Büyükataman, Bahçeli'nin aynı açıklamasında hasta ve vefat sayılarına dair şaibe iddialarında bulunanları ellerindeki bilgileri açıklamaya davet ettiğini vurguladı.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"Salgın sürecinde hastanenin önünden geçmeye korkan sözde uzmanlar, siyasi bir menfaat elde etmek için ülkede kaos, kargaşa ortamı umanlar, sözde siyasi özde çıkar partileri ellerindeki (olmayan) verileri paylaşmak yerine Sayın Genel Başkanımızın doktorlarımızı hedef aldığına dair ahlak dışı bir iftira kampanyası başlatmıştır.

Kıymetli tabiplerimizin birlik içerisinde daha güçlü olması maksadıyla kurulmuş olan Türk Tabipleri Birliği (TTB), elindeki gücü tabiplerin yararına kullanmak yerine terör örgütünün siyasi temsilcilerine omuz vermeyi tercih etmekte; birliğe, morale ihtiyacımız olan bu salgın döneminde ayrıştırmayı, yeise sürüklemeyi tercih etmektedir."

"Uyarılara kulak vermek yerine siyah kurdele eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliğine yönelik 16 Eylül 2020'de tarihi bir çağrıda bulunulduğunu" da aktaran Büyükataman, Bahçeli'nin "Ülkemizin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Türk Tabipleri Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır." paylaşımını hatırlattı.

"Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır"

CHP'nin başını çektiği bir "şer" korosunun "Devlet Bahçeli, doktorları hedef alıyor." iftirası attığını belirten Büyükataman, "TTB kapatılınca hastalandığımızda doktor bulamayız." denilerek "komikleşildiğini" savundu.

Büyükataman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhanette birleşmek üzere programlanmış olan particiklerin Türkiye'nin ve Türk milletinin karşısında mevzilenmiş olan TTB'ye destek mesajları bu kapsamda gecikmemiştir. Allah muhabbetlerini artırsın. Büyük Türk milletinin hepsine verecek bir cevabı olacaktır.

Bu kapsamda bugün Türk Tabipleri Birliğini ziyarete giden Kılıçdaroğlu'nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin hekimleri suçlu ilan ettiğini iftira eden Kılıçdaroğlu'nun bu iftirasını ispatlamasını şerefine emanet ediyoruz."

Türk Tabipleri Birliği, İsmet Büyükataman, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı Gözü dönmüş koca, tartıştığı eşi ve arkadaşını eve kilitledi Eksik ödenen hesabını isteyen gurbetçi işletmeci darbedildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim
Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu Robin Hood olarak bilinen hayırsever iş insanı daha çok kişiye yardım ulaştırmak için dernek kurdu         
15:44
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi Turkuvaz Medya Grubu, Rıdvan Dilmen'in kamuoyu önünde özür dilemesini istedi         
14:39
Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, Avrupa Ligi'nin 3. Eleme Turu'nda görev alacak Halis Özkahya ve Ali Palabıyık, Avrupa Ligi'nin 3. Eleme Turu'nda görev alacak         
14:27
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı         
13:12
Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka         
12:52
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti. Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.         
12:25
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir TMSF'den Cem Uzan davalarına ilişkin açıklama: Hepsi lehimize devam etmektedir         
11:21
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 16:00:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan TTB açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei