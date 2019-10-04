MHP Grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden huzurevine ziyaret
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MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekilleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Yörtürk Huzurevini ziyaret etti, yaşlılarla sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:24 Kaynak: AA
MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekilleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Yörtürk Huzurevini ziyaret etti, yaşlılarla sohbet etti.
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