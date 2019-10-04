Son Dakika Haberleri: MHP Grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden huzurevine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

MHP Grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden huzurevine ziyaret

5 dakika önce

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekilleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Yörtürk Huzurevini ziyaret etti, yaşlılarla sohbet etti.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve beraberindeki milletvekilleri Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Yörtürk Huzurevini ziyaret etti, yaşlılarla sohbet etti.

MHP Grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden huzurevine ziyaret

Erkan Akçay, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gazeteci Metin Özkan, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Gayet sağlıklı
Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak MHP'li Semih Yalçın: Dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 18:29:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Grup başkanvekilleri ve milletvekillerinden huzurevine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]