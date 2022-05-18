MHP'li Büyükataman'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması - Son Dakika
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MHP'li Büyükataman'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması

18.05.2022 12:58
MHP'li Büyükataman'dan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki Açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarını organize ederek milli iradeye darbe vurmaya çalışanların, FETÖ darbe girişiminde millete kurşun sıkanların, ekonomik operasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışan sinsi odakların tam yanında, Türk milletinin ise...

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarını organize ederek milli iradeye darbe vurmaya çalışanların, FETÖ darbe girişiminde millete kurşun sıkanların, ekonomik operasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışan sinsi odakların tam yanında, Türk milletinin ise tam karşısında durmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup toplantısında yaptığı konuşmada, "paramparça olan altılı masasının hırsıyla Milliyetçi Hareket Partisine istikamet çizmeye çalıştığını" savundu.

Bugün CHP'nin Gazi Mustafa Kemal'in bağımsızlık ideallerinden koparak, mandacı zihniyetin tahakkümü altına girdiğini belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı olaylarını organize ederek milli iradeye darbe vurmaya çalışanların, FETÖ darbe girişiminde millete kurşun sıkanların, ekonomik operasyonlarla Türkiye'yi dize getirmeye çalışan sinsi odakların tam yanında, Türk milletinin ise tam karşısında durmaktadır. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin verdiği kararı ve bağımsız Türk mahkemelerini tanımadığını dile getirerek, Türk devletine 'seri katil' diyen bir suçluya sahip çıkmış, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılayanlara destek olduğunu ilan etmiştir."

Büyükataman, MHP'nin kurulduğu günden itibaren varlığını Türk milletinin varlığına adadığını ve bu yolda türlü cefalara katlanarak, sayılamayacak kadar çok fedakarlıkla bu günlere geldiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye, Darbe, Türk, Güncel, Son Dakika

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