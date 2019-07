MHP'li Dereli'den 'fitne' uyarısı

Balıkesir Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Orhan Dereli Bandırma İlçe Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu basın toplantısına katılarak Balıkesir ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıya katılan MHP Balıkesir İl Başkanı Orhan Dereli, MHP içerisinde fitne fesat çıkarmak isteyen kişi ya da kişileri uyardı. Dereli, "MHP, lider, teşkilat, doktrin kuralına uygun olarak işler. İl Başkanı ve İlçe Başkanı Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'yi temsil eder. Bu nedenle fitne fesat çıkartmaya gerek yok. Lider ne diyorsa odur bizde. Tüzüğümüz vardır, asparagas, yalan dolan haberlerle bir yerlere gelmenin hesabını yapan kişiler, 235 bin oyum var diyen kişi bugün çöplüğe gitmiştir. MHP'de hiç kimse teşkilattan üstün değildir. Teşkilatçılık esastır, teşkilat ne emir verirse buna herkes uymak zorundadır. Zaten uymayan arkadaşlar aramızdan ayrılıp kendi yollarını çizmişlerdir. En son mecliste söylenen sözde bir PKK'lı bayanın söylediği, 'Siz kapı kenarındasınız. Bizim sayemizde girdiniz' laflarını yemek çok acıdır. Allah'a şükür 50 yıldır MHP bu lafları yememiştir. Baston oldunuz demişlerdir, küçük ortak demişlerdir ama bize hiçbir PKK'lı çıkıp da bizim sayemizde meclise girdiniz dememiştir. Alnımız açık, yüzümüz pak, bu yüzden hem rahmetli Başbuğumuz ve şu anki liderimiz Dr. Devlet Bahçeli ile ne kadar gurur duysak azdır. Mesela bir üyemiz İl Başkanı ile fotoğraf çekindi diye kendisini güçlü görmez. Bandırma'da bizi temsil eden, Genel Başkanımızı temsil eden makam İlçe Başkanımız Yurttaş Bakkal'dır. Bunun haricinde ortalığı bulandırıp, provoke yapmaya gerek yoktur. Kongre zamanında her üyemiz ilçelerde olsun, ilde olsun aday olma hakkına sahiptir. Çıkar kongre zamanı, grubunu yapar, delikanlıca seçime girer kazanırsa kazanır, kaybederse düğmesini ilikleyip seçilen Başkan'a tabi olur. Biz de sistem budur" dedi.



Bandırma Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında dava konusu olan ardından da mahkeme kararı ile ilk önce Bandırma Belediyesine, ardından Paylaştırma Komisyonu tarafından Hazine'ye devredilen 6 bin 500 dönümlük Edincik merası hakkında görüşlerini açıklayan MHP Bandırma İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal ise, "Meralar kanunla korunma altındadır. Fakat bir takım idarecilerin tasarrufuyla da bir takım yanlış yönlendirmelerle bir takım rant elde edilecek konumlara getirilmektedir. Bunu yapan idarecilerdir, bunu önleyecek olan adalettir. Hukuk vardır, gerekli kişiler hukuka başvurur, hukukun vereceği karara herkes saygı duyar. Ben Bandırma Belediyesi mi alsın, Büyükşehir Belediyesi mi alsın diye terazinin iki kefesi arasında tahterevalli siyaseti yapmam. Kanun ne demiş? Hazineye devretmiş. Hazine ne karar verirse herkes ona saygı duymak zorunda. Hazineye devretmeden önce Büyükşehir yasasında mal varlıklarının paylaşılmasında Bandırma Belediyesine verilip de daha sonradan Büyükşehir'e verildiyse o zaman adalet tecelli etmek zorundadır. Bandırma Belediyesinin hukukçularının Bandırma'nın haklarını koruyarak bir mücadele yapmasını isterim. Ancak burada yapılmak istenen nedir iyi bilmek lazım. Eğer bir yerde bir pazarlık varsa onu da sorgulamak lazım. Kimse burası kendi malıymış gibi pazarlık içerisine girmemeli. Adalet içerisinde Bandırma ve Balıkesir'in lehine olacak her çalışmaya destek veririz" dedi.



Bakkal: "Kreş yapılacak yer neden ticari alana çevriliyor?"



MHP Bandırma İlçe Başkanı Bakkal, Bandırma Belediyesinin şehre yapılacak kreşler için tespit edilen yerlerin ticaret alanına çevrilmesine de tepki göstererek, "Geçmiş Belediye Meclisi toplantısında MHP Bandırma'ya kreş yapılmasına karşı diye bir söylem çıktı. Bunu söyleyen de Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda Encümen Üyesi olan bir kişi. Aynı Meclis Toplantısı'nda ben de vardım. Bandırma'da MHP, kamu yararına yapılacak hiçbir hadiseye hayır oyu kullanmaz. Ancak siz kreş yapılacak araziyi ticaret alanına çevirirseniz buranın geleceği için olan kaygılardan ötürü MHP evet demez. Buraya gerçek anlamda kreş yapılacaksa evet derdik. Ama siz kreş yapılacak yeri ticaret alanına çevirip de ben kreş yapacağım dersen, geçmişte örnekleri var. Bir yere tahsis ediliyor, kişiye ya da kuruma. 3 gün sonra işletmeci değişiyor. Bunun gibi hadiselerin olmaması açısından biz net olarak aynaya bakıp kendimizi görmek istiyoruz. Biz siyaha beyaz demeyiz. Kimse de siyaha beyaz dedirtmesin. Vatandaşın lehine olan her hadiseyi olumlu karşılarız. Tolga Tosun'un seçim beyannamesinde var. 5 kreş yapılacak. Bu 8 olur, 15 olur fark etmez. Son meclis toplantısında da zaten ifade etti. Bir takım kreş yapımını iş adamlarına devredecek. İş adamı yatırım mı yapacak, hibe mi yapacak? Hibe yapacaksa neyin karşılığında yapacak? Bunları da sorgulamak lazım. Paramız yoksa yapmayalım. İşletmeci gözüyle bakmak gerekir. İmkanımız yoksa ayağımızı yorganımıza göre uzatalım" dedi.



"Herkes Kamen'e cebinden gitsin"



Bandırma Belediyesinin 20 yıldır kardeş şehri olan Almanya'nın Kamen kentine Ekim ayında düzenlenecek gezi için Bandırma Belediye Meclis Üyeleri'nden oluşan 12 kişinin masraflarının Belediye bütçesinden ödenmesini içeren meclis kararını da eleştiren Bakkal, "Son meclis toplantısında Almanya Kardeş Şehir Kamen Gezisi gündeme geldi. Masraflar Bandırma Belediyesinin bütçesinden. Madem ki kasada para yok tasarruf edelim. Biz hep vatandaş tasarruf etsin diyoruz, biraz da kurumlar tasarruf etsin. Çok elzemse gidilmesi gerekiyorsa Kamen'e, herkes kendi cebinden gitsin. Allah yollarını açık etsin. Senelerden beri böyle bu, al gülüm ver gülüm. Bir yandan Bandırma Belediyesi borç batağı içinde diyorsan, sıkıntıyı dile getiriyorsan ve bunu kamuoyu ile paylaşıyorsan, Almanya ziyareti için de çıkarsın dersin ki, bu ziyareti yapmamız elzemdir. Bu kardeş şehirin yetkilileri bizi ziyaret etmiştir. İade-i ziyaret yapmamız gerekir. Gitmek isteyenler masrafları kendi ceplerinden karşılayacaklardır deseler acaba kaç arkadaşımız gitmek ister? Çok da mecburi değil" diye konuştu. - BALIKESİR

