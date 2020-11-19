Son dakika haberi... MHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap - Son Dakika

Son dakika haberi... MHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap

19.11.2020 15:07
Son dakika haberi... MHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap, System.String[]

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "CHP, evlatlarını bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin pençesinden kurtarmak için Diyarbakır'da eylem yapan mazlum ailelerin yanında olmak yerine bölücübaşı Öcalan'a methiyeler düzenlerin,...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, "CHP, evlatlarını bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin pençesinden kurtarmak için Diyarbakır'da eylem yapan mazlum ailelerin yanında olmak yerine bölücübaşı Öcalan'a methiyeler düzenlerin, Kandil'de yetişmiş Selahattin Demirtaş'ı demokrasi havarisi sayanların sırtını sıvazlamaktadır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP sözcülerinin açıklamalarına yazılı bir açıklama ile cevap verdi. "Cezaevlerindeki çok sayıda vatandaşımızın uğradığı mağduriyetlerin yasal düzenlemeyle giderilmesini hazmedemeyerek hepsini mafya lideri ve uyuşturucu kaçakçısı kategorisine sokan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kimyası, her geçen gün daha fazla bozulmaktadır" diyen Yalçın şunları dedi:

"Yaptığı bu haksız tasnifler karşısında muhatapları tarafından ağzının payı verilen Kılıçdaroğlu'nun geçirdiği psikolojik sarsıntının izleri, diline ve davranışlarına yansımaya başlamış; CHP'nin başında ne beyin ne de ağız ayarı kalmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu aklı başında bir politikacının sarf etmemesi gereken kelime ve kavramlarla siyasi rakiplerine saldırmaya, onları eleştirmek yerine galiz küfürlerle sövmeye, meramını anlatmak yerine en pespaye cümlelerle muhataplarını suçlamaya başlamıştır. MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi mafya ve yeraltı dünyasıyla irtibatlandırmaya çalışması CHP'yi yönete(meye)n Kılıçdaroğlu'nun sürüklendiği çelişkiler çıkmazının yön levhası gibidir. CHP; Kemal Kılıçdaroğlu ve avenesinin ellerinde siyasetin mafyası, demokrasinin altını oyan yeraltı dünyası haline gelmiştir. CHP; mevcut yönetimin sultası altında her türlü bölücü akımın yuvası, terörist yapılanma ve örgütlerin destekçisi, hamisi fonksiyonunu üstlenmiştir. Hazımsızlık ve tahammülsüzlük bunlarda, saldırganlık bunlarda, antidemokratik mücadele yöntemleri bunlarda, müdahalecilik ve jakobenizm de bunlardadır."

Türk demokrasisini inkıtalara uğratan bütün darbelerin perdesi kaldırıldığında CHP ve onun temsil ettiği dikta zihniyetinden mülhem muzır fikirlerin bütün çıplaklığıyla göründüğünü ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"CHP, evlatlarını bölücü terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı HDP'nin pençesinden kurtarmak için Diyarbakır'da eylem yapan mazlum ailelerin yanında olmak yerine bölücübaşı Öcalan'a methiyeler düzenlerin, Kandil'de yetişmiş Selahattin Demirtaş'ı demokrasi havarisi sayanların sırtını sıvazlamaktadır. Türkiye'nin hem içerideki hem de dışarıdaki birlik ve bütünlüğünün bugün dünden daha çok önem kazandığı bir dönemde CHP ve zilletçiler, demokrasimizi olgunlaştıran hoşgörü, barış, dayanışma ve milli mutabakat ikliminden giderek uzaklaşıp siyasi radikalizm ve darbeciliğin yakıcı atmosferine savrulmuştur. CHP; ehliyetsiz, beceriksiz ve maceraperest bir yönetim takımının elinde demokrasi dışı arayışların karanlık dehlizlerine sürüklenmiştir. CHP'nin başının adaletten, haktan ve hukuktan bahsetmesi, yalancı peygamberlerin felah iddiaları kadar uçuktur. CHP sözcülerinin iddia ettiği gibi Türkiye'de bir devlet krizi kesinlikle yoktur ama CHP'de Kılıçdaroğlu sorunu, Türk siyasetinde de CHP krizi vardır. CHP'nin başı, iyi veya kötü demeden hükümetin her icraatını eleştirmekte, haklı mı haksız mı olduğuna bakmadan MHP'nin siyasi konum ve tutumunu peşinen reddetmektedir. Görünen o ki CHP'yi sevke idare edenler, bir siyasi ortaklık vazeden Cumhur İttifakı gerçeğine rağmen MHP'nin bu kapsamdaki hamle ve çıkışlarını kabullenmekte zorlanmaktadır. CHP; Türkiye'nin savunması için alınan veya üretilen silahların kullanılamaması ihtimalinden keyif alan, küresel salgının yaygınlaşması karşısında devletçe verilen mücadelenin zorluklarından politik kar üretmeyi hesap eden bir kafa yapısıyla yönetilmektedir. CHP, uluslararası aktörlerin Türkiye'ye dönük tezgahlarına sevinmekte, iktidara konmak uğruna onlarla el ve kader birliği etmekten zevk duymaktadır. CHP'nin başı, dün söylediğini bugün yalanlamakta, dün yediğini bugün unutmaktadır. İki yıl önceki yerel seçimler sürecinde hem yazılı basına hem de televizyonlara zillet ittifakının yaptığı alternatif anayasa çalışmasından övünerek söz eden Kılıçdaroğlu, bugün halkın gözlerinin içine aka baka bunu inkar etmektedir. Çünkü mızrak çuvala sığmamış, takke düşüp kel görünmüştür. Çünkü yerel seçimlerde CHP'nin öncülüğünde İP, SP ve HDP temsilcilerinin de katılımıyla çok kültürlülüğü ve iki dilli toplumsal yapıyı öngören bir anayasa taslağı hazırlandığı artık bütün herkesin malumu olmuştur. Çünkü CHP ve yancılarının oy artırmak uğruna Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan bu bölücü ihanet hamlesi gün yüzüne çıkmış ve zilletçilerin demokrat maskesi düşmüştür. Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP sözcülerinin MHP'nin asla vazgeçmeyeceği değerleri ve Alaattin Çakıcı üzerinden 'devlet krizi' iddiasında bulunup bir bardak suda fırtına koparmasının arkasında da suçüstü olayını örtbas etme çabası yatmaktadır. Bu vesileyle şu hususları kamuoyuna bir kez daha hatırlatmayı görev sayarız: MHP bir dava partisidir ve bu hususiyetini dünya durdukça koruyacaktır. MHP; ucuz ve gündelik siyaset uğruna dünyasını ve ahretini yıkmayacağı gibi, ilke ve değerlerine daima tutarlılıkla sahip çıkacaktır. MHP, var oldukça Türkiye'nin parçalanmasına yönelik ihanet projelerinin hayata geçirilmesine ve ebedi devletimizin yıkılmasına asla izin vermeyecektir."

(İHA)

Son dakika haberi... MHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Semih Yalçın, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... MHP'den Kılıçdaroğlu'na cevap - Son Dakika


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