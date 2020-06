MHP Lideri Bahçeli:  Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır - Son Dakika

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tüm teşkilatlarına gönderdiği genelgede, "Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti bünyesindeki tüm teşkilatlara, koronavirüsle birlikte gündemdeki olayları içeren bir genelge gönderdi. Bahçeli, genelgede yaptığı yazılı açıklamada ise "Ülkemiz 1 Haziran 2020 itibariyle 'yeni normal' ismiyle takdim ve tarifi yapılan bir dönemin içine girmiş, güçlü ve güven verici bir gelecek istikametinde harekete geçmiştir. Yaklaşık 2,5 aydır sosyal ve ekonomik hayatı muhtevasına alan kısıtlayıcı tedbirler bugünden geçerli olmak üzere yumuşamaya, tesir hızını yavaşlatmaya başlamıştır. Elbette gelişmeler umut ve memnuniyet vericidir. Sadece Türkiye değil, tüm dünya bulaşıcı nitelikli habis bir virüsün baskı ve kuşatmasına maruz kalmıştır. İnsan ve toplum sağlığını güvenceye almak amacıyla, hastalığın yayılım hızını frenlemek maksadıyla hayatın biteviye akışı mecburen durmuş, beşeri ilişkiler, ticari ve ekonomik irtibatlar, ülkeler arası diyaloglar askıya alınmıştır. Misal olarak, 2019 yılında 18,6 trilyon dolar düzeyindeki küresel ticaret hacminin bu yıl içinde yüzde 15 ile yüzde 32 arasında daralacağının tahmini, bununla bağlantılı ekonomik büyüme oranlarında küçülme öngörüleri yaşananların ezcümle özetidir." ifadelerini kullandı.

'ORDU SOKAĞA İNMİŞTİR'

Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği'nde kısa çalışma ödeneğinden istifade eden çalışan sayısının 50 milyon düzeyinde olması, Hindistan'da 140 milyon insanın işini kaybetmesi küresel tsunaminin boyutunu göstermesi bakımından sarsıcı olduğunu belirterek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayrıca dünya genelinde ilave 305 milyon insanın işsiz kalacağının değerlendirilmesi hastalığın neden olduğu zincirleme sorunlardan sadece bir kısmının tespit ve tefsiridir. Yalnızca ABD'de işsiz sayısı 40 milyona dayanmışken, işsizlik oranının da yüzde 3,5'den yüzde 14,7'ye fırlaması pek çok sosyal ve siyasal sıkıntıyı tetiklemiştir. 25 Mayıs 2020 tarihinde, ABD'li bir polis memurunun sırf derisinin renginden dolayı bir insanı boğarak öldürmesi bu ülkede dehşet ve şiddet olaylarının perdesini kaldırmıştır. Malum ırkçı cinayet sosyal ve ekonomik tepkilerle birleşip ABD'nin 16 eyaletiyle 25 şehrine sirayet etmesi, bir isyan ve itiraz dalgasının günbegün büyüyerek Okyanusun karşı kıyısına hakimiyet kurması hakikaten ibretlik sahnelere vesile olmuştur. ABD ilk kez kendi coğrafyasında, kendi insanları eliyle zor duruma düşmüştür. İşyerleri ateşe verilmiş, caddeler savaş alanına dönmüş, Beyaz Saray korumaya alınmış, şiddet eylemleriyle yağma ve talan huzur ortamını mahvetmiştir. Bunun sonucunda ordu sokağa inmiştir. Biz hiçbir ülkenin güdümlü ve kontrollü kaos çemberine alınmasını hoş görmeyiz, bunu da arzulamayız. Dileğimiz ABD'de sağduyunun ve sükünetin ağır basması, uzlaşmanın öne çıkması, barış havasının egemen olmasıdır. Ancak ABD'nin samimi ve dürüst bir muhasebeye, karanlık sicilini aklayacak, temize çıkaracak, hatta insanlığa bir özrü çok görmeyecek dirayete fazlasıyla ihtiyacı olduğu da inkar ve ihmal edilemez bir gerçektir. On yıllar boyunca farklı coğrafyalar üzerinde kanlı oyunlar kurup kaos ihraç eden, bilhassa Ortadoğu'da zulmü ve zorbalığı politik bir argüman olarak kullanan bu ülke geçmişini dikkatle gözden geçirmelidir."

'TÜRKİYE KENDİ ADINDAN ONURLA BAHSETTİRMİŞTİR'

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele kapsamında diğer ülkelere yaptığı yardımlara da değinen Bahçeli, "KOVİD-19 salgını süresince Türkiye'nin ABD başta olmak üzere 60'a yakın ülkeye tıbbi malzeme ve maske yardımı insani ve vicdani dayanışmanın iftihar edilecek numunesidir. Hastalığın neden olduğu ağır can kayıpları, panik ve ölüm korkusu bütün dünyayı vurmuştur. Her ülke içe kapanmışken Türkiye ileri çıkmış, atılgan ve aktif bir siyaset takip ederek kendi adından onurla bahsettirmiştir. Türk milleti hiçbir ülkenin iç kargaşa ve karmaşasına bel bağlayarak bundan siyasi, diplomatik ve ekonomik güç devşirmeye teşebbüs ve tenezzül etmemiş, bundan sonra da etmeyecektir. Nitekim milli ahlak ve asalet gelişigüzel oluşmamış, oluşmayacaktır. Soylu davranışın icap ve iradesi vardır, bunu da Türk milleti aynısıyla tatbik etmiştir. Türkiye karamsarlığı alt ederken, yardım bekleyen her ülkeye de elini uzatmıştır. Salgın günleri Türkiye'nin merhametli tavrını, müşfik tarzını, müstesna vasfını bir kez daha göstermiş, bir başka ifadeyle pekiştirip tescillemiştir. İnsan hakları sözcülüğü yapan, medeniyet ve demokrasi ahkamı kesen ülkelerin ne hallere düştükleri, nasıl acıklı ve acul durumlara sürüklendikleri vicdan sahibi herkesin bildiği bir husustur. Türkiye KOVİD-19 salgınından mütevellit çok boyutlu krizi başarı ve basiretle yönetmiştir. Bunu hazmedemeyenler ise mümtaz gelişmelere utanmadan kulp takmışlardır." diye konuştu.

'KOVİD-19 SALGINI ENGELLENMİŞ, İNİŞE GEÇMİŞTİR'

Bahçeli, zorlu süreçte, özellikle sağlık, kamu düzeni ve ekonomi cephesinde hiçbir gevşeme ve gecikmeye müsaade edilmediğini, imrenilecek stratejiler temin edildiğini ve yüksek mücadele akıl ve sabırla yürütüldüğünü belirterek, "Tarımsal üretim, doğrudan destek, imalat sanayi, tedarik ve dağıtım zincirleri vasıtasıyla halkımızın ve ekonominin ihtiyaçları karşılanmıştır. Çok şükür KOVİD-19 salgını engellenmiş, inişe geçmiştir. Felaketin dizginlenmesi için devlet-millet dayanışması hayranlık uyandırmış, özlemle beklenen milli birlik ve beraberlik duygusu kuvvetle uyanışa geçmiştir. Bugünden sonra salgın günlerinin telafisi en iyi şekilde sağlanacaktır. Hayatın normalleşmesiyle birlikte milletimizin gıda, sağlık ve moral ihtiyaçları sürekli tahkim ve takviye edilecektir. Kaldı ki beklentimiz ve ümidimiz öncelikle bu şekildedir. Sağlık altyapısının güçlü oluşu, bu zamana kadar yapılan yatırımların isabet derecesi, sağlık personelimizin fedakar ve kahramanca çalışması, güvenlik güçlerimizin takdir ve tebrik edilecek gayretleri, hükümetin milli ve müessir duruşu, milletimizin eşsiz destek ve duası salgının kontrol altına alınmasında başlıca faktörlerdir. Buna rağmen, KOVİD-19 salgınının yayılıp Türkiye'yi zaafa uğratmasını hayal edenlerin varlığı da esef ve endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Şehir hastanelerinin nasıl yapıldığını sorgulayan, ekonomiyle ilgili konularda yalan yanlış ithamlarda bulunan, yapılanı yıkmak için bahaneler imal eden icazetli ve ipotekli siyasetçilerin bir kaşık suda fırtına koparma telaşları köksüzlüklerinin ispatı olmuştur." dedi.

'CHP VE ZİLLETİN DİĞER ORTAKLARI BALTAYI TAŞA VURMUŞLARDIR'

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefet partisine de değinerek, "Türkiye batsa, milletimiz buhrana düşse bunlar havalara uçacaklardır. Vaka ve vefat sayısı denetim sınırlarından taşsa bunların göz pınarlarından sevinç yaşları dökülecektir. CHP, KOVİD-19 salgını döneminde ahlak, haysiyet ve mensubiyet imtihanından çıkamamış ve sınıfta kalmıştır. Çirkef dedikodularıyla, aslı astarı olmayan çirkin beyanlarıyla, hükümeti kötü gösteriyim derken Türkiye'ye kast etmesiyle gerçek niyet ve hedefini tekraren deşifre etmiştir. CHP-HDP-İP küfran-ı nimet içinde ülkemizin karşı kutbunda buluşmuşlar, FETÖ-PKK'ya el sallayıp devamlı kur yapmışlardır. Hatta Türkiye'nin salgına yenilmesini, bundan siyasi ikbal çıkarmayı içten içe dileyecek kadar siyaseten parçalanma yaşamışlardır. Türk milleti her şeyin farkındadır. Üstelik fazilet ve ferasetiyle karanlık senaryoları yırtıp atmıştır. CHP ve zilletin diğer ortakları baltayı taşa vurmuşlardır. Hastalıkta iktidar arayan, sokak aralarında gelecek planlaması yapan, demokrasiye, tarihsel ve milli haklara sırt çeviren bu zelil siyaset devşirmelerinin milletimiz nezdindeki itibarları artık sıfırlamıştır. İnanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin muazzam imkan ve iradesiyle devasa bir sorunu geride bırakmak üzere olan ülkemiz, yeni hükümet sisteminin kökleşip güçlenmesiyle kronik bütün meselelerini de zaman içinde çözecektir. Bugünden geçerli olmak üzere başlayan 'yeni normal' sürecinde, partimizin siyasi ilkeleri, savunduğu milli değerleri daha bir önem kazanacaktır. Vatandaşlarımızın temizliğe özen göstermeleri, maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları hastalığın muhtemel ikinci dalgasının önüne de Allah'ın izniyle geçecektir." ifadelerini kullandı.

'ERKEN SEÇİM SÖYLEMİ AYIPLI BİR TUZAKTIR'

Bahçeli, "Bu kapsamda olmak üzere, parti teşkilatlarımızın aşağıda maddeler halinde ifade edilen 'İşbu Genelge' hükümlerine aynen riayet ve dikkat etmeleri gerekmektedir." diyerek, erken seçim iddialarına da yer verilen genelge de yer alan maddeleri şöyle sıraladı:

"İl, ilçe, belde başkanlıkları gün içinde sık sık havalandırılacak, dezenfekte edilecektir. Parti binalarına girişlerde maske ve el dezenfektanı bulundurulacak, bunlar olmadan giriş veya siyasal çalışma yapılmayacaktır. Havalandırma sistemlerinin bakımıyla birlikte filtre temizliği belirli aralıklarla sağlanacaktır. Zemin işaretlemeleriyle sosyal mesafe kuralına mutlaka uyulacaktır. Çalışma masalarının mesafeleri en az bir metre olmak suretiyle arttırılacaktır. Bekleme ve yemekhane salonlarında sosyal mesafelerin ihlaline müsaade edilmeyecektir. Türkiye'yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur. Erken seçime ihtiyaç olmadığı gibi bununla ilgili dolambaçlı yollardan zorlama yapanlar demokrasi ve millet muhalifi çevrelerden başkası değildir. Milliyetçi Hareket Partisi bütün teşkilatlarıyla zamanında yapılacak bir seçim için siyasi çalışmalarını sabırla icra edecektir. Herkesin buna muvafık davranması şarttır."

'MHP, CUMHUR İTTİFAKI'NA YÜREKTEN BAĞLIDIR'

Bahçeli genelgede, son zamanlarda sosyal medyadan kışkırtıcı söylemler, iffet yoksunu iftiraların yaygınlaştığını belirterek, şu maddeleri sıraladı:

"Twitter, Facebook başta olmak üzere, sosyal medyadan partimize, parti yöneticilerimize ve dava arkadaşlarımıza yönelik saldırı ve tahriklerin çoğalması gözlerden kaçmamaktadır. Sosyal medya alanında yasal bir düzenleme artık mecburi bir hal almıştır. Haysiyet ve itibar suikastı yapan, yalan ve sapkın haber yayan hesaplar yakından takip edilip mutlaka hukuken gereği ikmal edilecektir. Hiçbir iftiraya boyun eğilmeyecek, bunları paylaşan, nifak çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir. Sosyal medyanın doğru, temiz ve nezih kullanımına bağlı kalmayanlar bunun sonuçlarına katlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'na yürekten bağlıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için samimi mücadelesini önümüzdeki yıllarda da yapacaktır. Bütün teşkilatlarımız mahallerinde Cumhur İttifakı'nın ruhuna, yeni hükümet sisteminin doğasına müzahir hareket etmekle mükelleftir. Siyasette ağız birliği önemli ve öncelikli bir hedeftir. Herhangi bir konuda parti politikası tezahür etmeden görüş bildirmek, kanaat paylaşmak sakıncalıdır, sakattır, parti disipliniyle terstir. Herkes teşekkül etmiş parti politikalarına bağlı kalacaktır. Bunun dışında herhangi söz ve açıklamalara tevessül edilmeyecektir. Partimize yönelik suçlamalar derhal ve gecikmeksizin cevaplandırılacaktır."

Genelgede yer alan diğer maddeler ise şöyle:

"Hayatın normale dönmeye başladığı bugünlerde, saha çalışmaları, siyasi temas ve faaliyetler kontrollü, mümkün mertebe kısıtlı sayıda yapılacaktır. Bütün teşkilatlarımız KOVİD-19 salgınının etkin olduğu günlerde il ve ilçelerindeki sosyal, siyasal ve ekonomik manzarayla ilgili tespitlerini yapacaklar, 30 gün içinde bu tespitlerini rapor formatında Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına sunacaklardır. Gücümüzün kaynağı kuşkusuz millettir. Aziz milletimizin takdir ve teveccühünü kazanmanın yolu da birlik ve beraberliktir. Bunu bozacak, sekteye uğratacak, sorgulatacak, zayıflatacak hiçbir girişime, hiçbir fitne/fesada izin verilmeyecektir. Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik kutlu davamızın bahtını açacak, başarı merdivenlerini tırmandıracaktır. Büyük Türk milleti KOVİD-19 musibetini azmiyle, inancıyla, imanıyla, diri umuduyla etkisiz hale getirmiştir. Gelecek bugünlerden çok daha muazzez ve muteber olacaktır. Bu vesileyle son günlerde şehit olan asker ve polislerimize, KOVİD-19'dan dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda tedavi gören bütün kardeşlerimize şifalar niyaz ediyorum. Allah her türlü kaza ve beladan milletimizi korusun diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle her dava arkadaşımı hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı ve başarılı haberlerini almayı gönülden ümit ediyorum. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."