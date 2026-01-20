Michigan'da 100'den Fazla Araçla Zincirleme Kaza

NEW ABD'nin Michigan eyaletinde, 100'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, 8 saat süren çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Michigan'daki 196 numaralı eyaletler arası otoyolda yoğun kar ve rüzgarlı hava koşulları nedeniyle meydana gelen kazaya, aralarında onlarca tırın da bulunduğu 100'den fazla araç karıştı ve trafik saatlerce aksadı.

Hudsonville'e giden 62 numaralı çıkış ile Zeeland'e giden 55 numaralı çıkış arasında yaklaşık 8 saat boyunca kapalı kalan yol, yoğun çalışmaların ardından trafiğe tekrar açıldı.

Ottawa ilçesi Şerif Ofisi'nin açıklamasında, bölgede çok sayıda kaza ve savrulma vakası ihbarı alınmasının ardından olay yerine ekiplerin sevk edildiğini bildirdi. Michigan Eyalet Polisi ise kazaya 30 ila 40 tırın karıştığını belirtti.

Yetkililer, zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi ve bölge yetkilileri, ABD'nin Kanada'ya yakın bölgesindeki otoyollarda, mevcut hava şartları düzelinceye kadar zorunlu olmadıkça araç kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.