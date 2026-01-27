Midibüs Kazasında 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Midibüs Kazasında 1 Ölü, 22 Yaralı

Midibüs Kazasında 1 Ölü, 22 Yaralı
27.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Buldan'daki midibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Çeşitli kurumlardaki memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde klinik destek elemanı olarak çalışan Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti.

Koçan'ın mesleğe 2022 yılında başladığı, geçen temmuz ayında evlendiği öğrenildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinin internet sitesinde kazaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimiz Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde, şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazası meydana gelmiştir.

Kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız yaralanmıştır. Kazada vefat eden Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralanan 22 vatandaşımıza acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

Çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Kadriye Koçan için çalıştığı hastanenin acil servisi önünde tören düzenlendi.

Koçan'ın eşi Furkan Koçan (25) ve aile yakınlarının üzüntülü olduğu görüldü.

Burada konuşan hastane başhekimi Nurettin Şahin, güne acı bir haber alarak başladıklarını belirterek, Koçan'ın çalışma azmi ve güler yüzlülüğüyle hatırlanacağını ifade etti.

Törenin ardından Koçan'ın cenazesi 15 Mayıs Mahallesi'ndeki evine götürüldü, burada helallik alındı.

Koçan için Bağbaşı Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Koçan'ın annesi Gülsüm, babası Mesut Öztürk, eşi Furkan Koçan, iş arkadaşları ve yakınları katıldı.

Koçan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Aralarında Buldan Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdür Yardımcısı Özgül Gül'ün de bulunduğu yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Denizli, Olaylar, Güncel, Buldan, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Midibüs Kazasında 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı
Serdal Adalı’dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
16:18
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:37:25. #7.11#
SON DAKİKA: Midibüs Kazasında 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.