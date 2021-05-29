Midyat Belediyesi engelli baba ve ailesine sahip çıktı - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, görme engelli baba ile ailesine yardımda bulundu.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, görme engelli baba Şükrü Kahraman (38), eşi Muhabbet (37), çocukları Emirhan (14), Kübra (13), Bünyamin (9), Yusuf (8) ve Büşra'ya (5) sahip çıktı.

Şahin'e ziyaret ettiği aileye gıda ve giyim yardımında bulundu.

Kahraman ailesine sahip çıkacaklarını belirten Şahin, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Sosyal medyadan Başkan Şahin'e ulaştığını kaydeden baba Kahraman da, "Bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum. Teşekkür ederim." dedi.

Anne Kahraman ise, eşinin ve iki çocuğunun görme engelli olduğunu aktardı.

Yardım için teşekür eden Kahraman, "Başkan Şahin, sağ olsun bizleri ziyarete geldi. Sorunlarımızı dinledi. Her zaman destek olacağını söyledi. Allah razı olsun." diye konuştu.