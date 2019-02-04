Midyat Ziraat Odasında Gümüş Dönemi
2 saat önce
MARDİN (AA) – Midyat Ziraat Odası başkanlığına Abdulhalim Gümüş seçildi.
MARDİN (AA) – Midyat
Ziraat Odası başkanlığına Abdulhalim Gümüş
seçildi.
75'inci Yıl İMKB İlkokulu Salonunda gerçekleştirilen 5. olağan genel kurulda 68 delege oy kullandı.
Abdulhalim Gümüş, Mehmet Beşir Evsen ve Mehmet Zeki
Alan'ın listeleri ile yarıştığı seçimde 33 delegenin oyunu alan Gümüş, başkan seçildi.
Adaylardan Evsen 27 oy, Alan 7 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Gümüş, yaptığı teşekkür konuşmasında, seçimlere iştirak eden herkese ve kendisini destekleyen üyelere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:13 Kaynak: AA
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