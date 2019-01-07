Mike Tyson | Efsanenin En İyi Nakavtları
53 dakika önce
Geçmişe baktığınızda boksta ikon haline gelmiş bir adamla karşılaşacaksınız. 1980li yıllarda Brooklyn'den bir genç sahneye çıkmış ve ringlerde önüne gelen tüm rakiplerini teker teker nakavt etmiştir.
Geçmişe baktığınızda boksta ikon haline gelmiş bir adamla karşılaşacaksınız. 1980li yıllarda Brooklyn
'den bir genç sahneye çıkmış ve ringlerde önüne gelen tüm rakiplerini teker teker nakavt etmiştir. Alışılmışın dışında üstün bir saldırı tarzına ve tarif edilmesi zor bir hıza sahip olan boksörün ismi Mike Tyson
'dır. Bugün de sizlere Mike Tyson'ın en nefes kesen nakavtlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:48 Kaynak: Youtube
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