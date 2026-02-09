Milli Badmintoncuların Avrupa Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milli Badmintoncuların Avrupa Hedefi

Milli Badmintoncuların Avrupa Hedefi
09.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mert Seven ve Gökay Göl, Avrupa Takım Badminton Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Milli badmintoncu Mert Seven ve Gökay Göl, Avrupa Erkekler Takım Badminton Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.

Kariyerlerinde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa takım ikinciliği bulunan milli badmintoncular, 2 yıldır çift olarak karşılaşmalarda yer alıyor.

İstanbul'da 11-15 Şubat 2026 tarihlerindeki Avrupa Erkekler Takım Badminton Şampiyonası'na hazırlanan 17 yaşındaki Mert ve Gökay, şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını tamamlayan milli badmintoncular, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Babası sayesinde badmintona başladığını anlatan Mert, "9-11-13 yaşımda Türkiye şampiyonu oldum. Buralara kadar geldik." dedi.

Türkiye'deki başarılarının yanında Avrupa takım ikinciliği derecesinin de olduğunu aktaran Mert, "Hedeflerim öncelikle olimpiyata gitmek. En yakın zamanda İstanbul'da Avrupa Takım Şampiyonası var. Türkiye'de olması büyük şans. Orada da en büyük hedefimiz gruptan çıkıp derece almak. Yani güzel bir erkek takımımız var. Başarılı bir erkek takımımız var. Inşallah orada da güzel bir derece alırız." diye konuştu.

Birlikte raket salladığı Gökay Göl ile ilgili de konuşan Mert, "İki yıldır birlikteyiz. Birbirimizi maçlarda telafi ediyoruz. Birbirimizle bağlantımız hiç kesilmiyor. Kardeşim gibi zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz bu kampları yaptığı için. Gelişimimize çok katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz var"

Gökay Göl, "Benim hedefim Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda derece yapmak. Daha sonra da yaz aylarında 19 yaş Avrupa Şampiyonası var. Takım olarak hedefimiz, birincilik. Çift erkek ve mikste de birincilik düşünüyorum." dedi.

Badmintonu 12 yıldır yaptığını kaydeden Gökay, şunları söyledi:

"İlk başladığım seneler badmintonun ne olduğunu bilmiyordum. Şu anda da çok bilindik bir spor değil ama hedefimiz var. Başarılarımız arttıkça bu spor yavaşça bilinmeye başlıyor. Biz bilinmeye başlıyoruz. Bu sporun daha çok bilineceğini, Türkiye'de ve dünyada yayılacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Badmintoncuların Avrupa Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:39:42. #7.11#
SON DAKİKA: Milli Badmintoncuların Avrupa Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.