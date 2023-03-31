Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 3 bin 500 engelli öğretmen atanacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı! 3 bin 500 engelli öğretmen atanacak

31.03.2023 10:35

Milli Eğitim Bakanlığı, 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bir haftadan kısa sürecek olan başvurular 3 Nisan'da başlayıp 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacakken, tercihler ise 12-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek. Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak." bilgisini paylaştı.

BAŞVURULAR 3 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Atama için başvurular, 3 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da son bulacak. Tercihler ise 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

ATANAN ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL İTİBARIYLA GÖREVE BAŞLAYACAK

Atamaların 25 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyuran Bakan Özer, "8 Mayıs tarihinde de daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" dedi.

YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: Allahım gene bir müjde başımız döndü artık müjdeden :))her sene seçim olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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