Spor

Milli Güreşçiler Finalde
08.02.2026 19:49
Zagreb Open'da Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek finale yükseldi, madalya mücadelesi verecekler.

ZAGREB Open 1'nci Ranking Series Turnuvası'nda grekoromen stil müsabakalarında milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek finale yükseldi.

Hırvatistan'da düzenlenen Zagreb Open 1'nci Ranking Series Turnuvası'nda grekoromen stil karşılaşmaları devam ederken, Türkiye'yi temsil eden milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yüksel Sarıçiçek final biletini aldı. 130 kilo kategorisinde mücadele eden Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat 2'ncisi Rıza Kayaalp, ilk turda ABD'li Aden Hammar Attao'yu 9-0, çeyrek finalde Gürcü Rati Talikishvili'yi 9-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Yarı finalde Kazakistanlı Olzhas Syrlybay'ı 4-0 yenen Kayaalp, finalde ABD'li Cohlton Michael Schluz ile karşılaşacak.

82 kiloda mindere çıkan Yüksel Sarıçiçek ise ilk turda ABD'li Jesse Alexander Porter'i 9-0, ikinci turda Ukraynalı Mykyta Politaev'i 4-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Hırvat Filip Sacic'i 3-2 yenen Sarıçiçek, yarı finalde Kazakistanlı İbragim Magomadov'u 4-3 mağlup ederek finale yükseldi. Sarıçiçek, finalde Moldovalı Mihail Bradu ile altın madalya mücadelesi verecek. 55 kiloda mücadele eden Ömer Halis Recep ise Özbek rakibi İkhtiyor Botirov'a yenilmesinin ardından repesajda Gürcü Koba Karumidze'yi tuşla geçerek bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Recep, bronz madalya için Kazakistanlı Arsen Zhuma ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Rıza Kayaalp, Spor, Son Dakika

Milli Güreşçiler Finalde
