Milli Sporcular Hindistan'da Altın Madalya Kazandı
Spor

Milli Sporcular Hindistan'da Altın Madalya Kazandı

07.02.2026 22:43
Hindistan'daki Uluslararası Kick Boks Kupası'nda Tamer Kurt, Muhammed Ali Arı ve İshak Kocaman altın madalya kazandı.

Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Kupası'nda milli sporcular Tamer Kurt, Muhammed Ali Arı ve İshak Kocaman, altın madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Yeni Delhi'de yapılan organizasyonda 60 kilo full contact kategorisinde mücadele eden Tamer Kurt, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

79 kilo kick light kategorisinde ringe çıkan Muhammed Ali Arı ile 84 kilo kick light kategorisinde mücadele eden İshak Kocaman da şampiyonluğa ulaşarak altın madalya kazandı.

7 ülkeden 595 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Muhammed Ali, Kick Boks, Hindistan, Spor

