Milyarderlerin Serveti 18,3 Trilyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Milyarderlerin Serveti 18,3 Trilyon Dolar

19.01.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oxfam raporuna göre milyarderlerin serveti yüzde 16 artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı.

İngiliz uluslararası insani yardım kuruluşu Oxfam, dünyadaki milyarderlerin toplam servetinin geçen yıl 2024'e göre yüzde 16 artarak 18,3 trilyon dolara ulaştığını bildirdi.

Oxfam tarafından hazırlanan "Zenginlerin Hükümranlığına Direniş, Özgürlüğü Milyarderlerin Gücünden Korumak (Resisting the Rule of the Rich- Protecting Freedom From Billionaire Power)" başlıklı raporunun sonuçları, İsviçre'nin Davos kentinde bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yıllık toplantısında açıklandı.

Dünyadaki milyarderlerin sayısının arttığını ve servetlerinin giderek büyüdüğünü ortaya koyan rapora göre, geçen yıl aralarında Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg'in de bulunduğu dünyadaki yaklaşık 3 bin milyarderin toplam serveti 2,5 trilyon dolar (yüzde 16) artarak 18,3 trilyon dolara ulaşırken servetlerdeki reel artış 2020'den bu yana yüzde 81 olarak gerçekleşti.

Geçen sene milyarderlerin serveti önceki yılların ortalamasından üç kat hızlı arttı. Dünyadaki en zengin 12 kişinin şu anda 4 milyarı aşkın insandan daha fazla parası bulunuyor.

Servet artışına karşın dünya nüfusunun dörtte biri düzenli olarak yeterli gıdaya erişemiyor ve küresel nüfusun neredeyse yarısı yoksulluk içinde yaşıyor. Geçen yıl milyarderlerin küresel servetinde yaşanan artışa denk gelen 2,5 trilyon dolarlık rakam, aşırı yoksulluğu 26 kez ortadan kaldırmaya yetiyor.

Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor

Rapora göre, net serveti 500 milyar doları geçen ilk kişi olan Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ortalama bir insanın yıllık kazancını dört saniyede elde ediyor.

Milyarderlerin ekonomik gücünün açıkça siyasi güce dönüşmesinden endişe edilirken ABD'de 100 milyarder aile son başkanlık seçim kampanyasına 2,6 milyar dolarlık rekor yatırım yaptı.

Bir milyarderin siyasi bir göreve gelme olasılığının sıradan bir vatandaşa göre 4 bin kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Dünyada süper zenginlerin servetlerini ve güçlerini korumalarını kolaylaştıran bir eğilim yaşanıyor. Küresel eşitsizliğin azaltılması için süper zenginlere vergi uygulanması gerekiyor.

"Zenginlere servet vergisi uygulansın" çağrısı

Oxfam'ın, Forbes'in milyarderlerin servetine ilişkin tahminlerini Dünya Bankası ve UBS Dünya Servet Raporu'nun verileriyle birleştirdiği raporda, zenginlere uygulanacak servet vergisinin gelir eşitsizliğini hafifleteceği tahmin edildi.

Oxfam, raporun Davos'ta bir araya gelen küresel liderler için ekonomik adaletsizliğin ulaştığı boyutlara ilişkin önemli bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyarderlerin Serveti 18,3 Trilyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:44:40. #7.11#
SON DAKİKA: Milyarderlerin Serveti 18,3 Trilyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.