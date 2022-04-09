Mimar Sinan, ustalık eserinin gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı - Son Dakika
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Mimar Sinan, ustalık eserinin gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı

09.04.2022 14:01
Mimar Sinan, ustalık eserinin gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı.

Mimarlık tarihinin mihenk taşı Mimar Sinan, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği tarafından Selimiye Meydanı'nda 50 eserin yer aldığı eskis ve fotoğraf sergisi açıldı.

Mimar Sinan'ın eserlerinin yer aldığı sergi ilgi gördü.

Mimarlar Odası Edirne Temsilciliği Yönetim Kurulu Başkanı

Cenk Ergüden, sergide yaptığı konuşmada, meslektaşlarının Mimar Sinan'ı vefatının 434'üncü yılında saygı ve rahmetle andığını söyledi.

Mimar Sinan'ın en güzel eserinin 85 yaşında yaptığı, yapımı 5 yılı bulan Edirne'deki Selimiye Camisi olduğunu belirten Ergüden, "Selimiye'nin kubbesi, Ayasofya kubbesinden daha yüksek ve derindir. 31,50 metre çapındaki kubbe, sekizgen şeklindeki gövde üzerine oturmuştur. Üç şerefeli ince minarelerine üç kişi aynı anda birbirini görmeden çıkabilmektedir. Sinan bu caminin ustalık eseri olduğunu ve bütün sanatını Selimiye'de gösterdiğini belirtmektedir." diye konuştu.

Sinan'ın aynı zamanda bir şehircilik uzmanı olduğunu belirten Ergüden, şunları kaydetti:

"Yapacağı eserin, önce çevresini tanzim etmesi önemli bir husustur. Yer seçimleri konusunda da büyük başarı göstermiş ve eserlerini, çevresine en uygun tarzda yerleştirmiştir. 84 cami, 53 mescit, 57 medrese, 7 darülkurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 5 su yolu kemeri, 8 köprü, 20 kervansaray, 35 saray, 8 mahzen, 48 hamam olmak üzere 365 kadar olduğu bilinmekle beraber araştırmalar sürmektedir."

Sergiyi, İdare Mahkemesi Başkanı Yüksel Arslan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Belediye Başkan yardımcıları Selçuk Çakır, Yaver Tetik, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, mimarlar, akademisyenler ve vatandaşlar ziyaret etti.

Sergi gün boyunca gezilebilecek.

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Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mimar Sinan, ustalık eserinin gölgesinde düzenlenen sergiyle anıldı - Son Dakika


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