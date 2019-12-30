Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

ADAPAZARI'nda, seyir halindeki minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İlhan T. idaresindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan T.,  Fatma Kılıç ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Fatma Kılıç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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