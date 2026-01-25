Minibüs Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kayısı bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında havaalanı yolu 7. Ana Jet Üssü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 46 ABY 225 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçtu. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA