Minibüs Marketin İçine Daldı, Facia Önlenmiş Olabilir - Son Dakika
17.01.2026 09:36
İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan minibüs, markete daldı; o an içeride kimse yoktu.

İstanbul Arnavutköy'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir minibüs cadde üzerindeki markete daldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, market içerisinde kimsenin manav reyonu önünde bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza, geçtiğimiz gün akşam saat 23.00 sıralarında Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan virajlı yolda seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Kontrolden çıkan araç, marketin önünde bulunan su paletlerine çarptıktan sonra paletleri devirerek direğe vurdu ve marketin içine girdi.

Marketin önünde dizili ürünler ve su bidonları etrafa savrulurken, kazanın yaşandığı esnada reyon önünde müşteri bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine gelen mahalle sakinleri market sahibine yardım etti.

"Birisi olsaydı çok daha kötü olabilirdi"

Kazanın ardından konuşan market sahibi Muhammet Dayan, "Akşam 11 sıralarında burada bir trafik kazası oldu. Burası virajlı bir yol, yağmur da yağıyordu. Araçlar zaten yolun kayganlığından dolayı savruluyordu. Muhtemelen o da virajı alamayarak kaldırıma çıktı. Kaldırımdan su paletine vurdu, paleti çekip diğer suları devirdi ve direğe çarptı. Bizim için bayağı sıkıntılı bir durum oldu. Normalde akşamları burada gençler oluyor, işten çıkıyorlar, oturup muhabbet ediyorlar. Çok şükür hava yağmurluydu, ondan dolayı kimse yoktu. Kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi diyebiliriz. Birisi olsaydı ciddi bir sıkıntı olabilirdi. Kardeşim de genelde o saatlerde kapıda dolapları diziyordu, Allah'tan o da dışarıda değildi. Cana zarar gelmemesi bizim için en önemli şeydi. Görüntüleri görünce şok oldum. Büyük bir ses duydum, komşular indi. İnsanlar deprem oldu sandı, herkes dışarı çıktı. Sağ olsun herkes bize yardımcı oldu. Dükkanın içinde de müşteriler vardı, onlar da ne oluyor diye panik yaşadı" dedi.

Kaza sonrası markette maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

