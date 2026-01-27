Minneapolis'te Federal Ekipler Çekiliyor

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino ve beraberindeki bazı federal kuvvetlerin, gerilimin sürdüğü Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinden ayrılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Associated Press'in (AP) isminin açıklanmasını istemeyen konuya aşina bir kaynağa dayandırdığı haberinde, bazı federal ekiplerin, ABD vatandaşı bir kişinin daha Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerince öldürülmesinin ardından protestolara sahne olan Minneapolis'ten çekileceği iddia edildi.

CBP Komutanı Bovino ve bazı federal kolluk kuvvetlerinin Minneapolis'ten ayrılmasının beklendiği öne sürülürken, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere karşı operasyonların sürdüğü ve 2 Amerikalının ICE ajanları tarafından öldürülmesiyle olayların tırmandığı Minnesota'ya "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı göndereceğini açıklamıştı.

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile "çok iyi" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildiren Trump, "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan'ın görüşmelere devam etmek üzere yarın Frey ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

Olay

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti.

O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.