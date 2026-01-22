Minnesota'da CBP Komutanı'na Göçmen Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Minnesota'da CBP Komutanı'na Göçmen Protestosu

22.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gregory Bovino, Minneapolis'te göçmenlik politikalarını protesto eden grup tarafından hedef alındı.

NEW ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, Minnesota'daki bir benzinlikte alışveriş yaptığı sırada ülkenin göçmenlik politikalarına karşı çıkan bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Bovino, Somali kökenli göçmenlerin yoğun yaşadığı Minneapolis kentindeki bir benzinlikte bulunan markette alışveriş yaptığı esnada bazı vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

ABD'nin göçmen politikalarını protesto eden vatandaşlar, Bovino içerdeyken marketin camlarına vurarak eylemlerini sürdürdü.

Protestocular, Bovino'yu burada görmek istemediklerini dile getirdi.

Yanındaki sınır polisleriyle birlikte alışveriş yaptıktan sonra ödeme için kasaya yönelen Bovino'ya "Burada ne işin var?", "Evine dön." ve "Buradaki herkes senden nefret ediyor." ifadeleriyle tepki gösterildi.

Bovino'yu bir süre protesto etmeye devam eden göstericiler, ıslık ve düdük çaldı.

Sakin davranışlar sergileyen Bovino, protestolara aldırış etmeden alışverişini tamamlayarak benzinlikten ayrıldı.

Gregory Bovino, Minneapolis'te düzensiz göçmenlere yönelik bir baskına müdahalesi sırasında büyük beden bir palto ve siyah bir atkıyla görüntülenmiş, sosyal medya kullanıcıları CBP Komutanının bu sıra dışı kıyafetini, "Nazi üniformasına" benzetmişti.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta göçmenlik bürosu ICE polisleri de göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

Kaynak: AA

Minnesota, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minnesota'da CBP Komutanı'na Göçmen Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 00:40:44. #7.11#
SON DAKİKA: Minnesota'da CBP Komutanı'na Göçmen Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.