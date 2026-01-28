Minnesota'daki Gerilimde Trump'tan Açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, "sınır çarı" olarak tanımladığı Tom Homan'ın gönderildiği Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından iki ABD'linin öldürülmesinin ardından artan gerilimi azaltacaklarını belirtti.

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta Minnesota'daki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Minnesota'ya gönderilen "sınır çarı" Tom Homan'ın sert bir adam olduğunu ancak valiler ve belediye başkanlarıyla iyi geçindiğini söyleyen Trump, "Gerilimi biraz azaltacağız." diye konuştu.

Trump, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüştüğünü ve onların da bu meselenin çözülmesini istediğini söyledi.

Minnesota'da 2 ABD'linin öldürülmesini "korkunç" olarak niteleyen Trump, "(Alex Pretti'nin) Mermileri dolu bir silah taşıyor olmasından hoşlanmadım. Yanında iki şarjör vardı ve bu pek alışıldık değil ancak kimse silahın ne zaman ve nasıl görüldüğünü, her şeyi bilmiyor." dedi.

Minnesota'da 7 Ocak'ta öldürülen ABD'li Renee Nicole Macklin Good'un ailesinin "Trump hayranları" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Minnesota'daki gergin durumun sebebinin "paralı isyancı ve provokatörler" olduğunu savundu.

Minnesota'daki olaylar

Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.