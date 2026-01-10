Minnesota Valisi'nden Barışçıl Protesto Çağrısı - Son Dakika
Minnesota Valisi'nden Barışçıl Protesto Çağrısı

10.01.2026 20:16
Vali Tim Walz, Minnesota'daki protestoların barışçıl sürdürülmesi için çağrıda bulundu.

(ANKARA) – ABD'nin Minnesota Eyaleti Valisi Tim Walz, eyalette devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü vurgusu yaparak, gösterilerin barışçıl şekilde sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Walz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eyalet ve yerel kolluk kuvvetlerinin hizmet verdikleri toplulukları yakından tanıdığını belirterek, bu birimlerin toplumla güven ilişkisi kurduğunu ve kamu güvenliğini sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Minnesotalıların anayasanın birinci maddesi kapsamındaki haklarını kullandığını kaydeden Walz, "Gösteriler sırasında barışçıl kalmanızı teşvik ediyorum. Yerel kolluk kuvvetlerinin tek bir amacı var: Sizin güvenliğiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

