Miraç Kandili Mesajı

15.01.2026 11:18
Mustafa Destici, Miraç Kandili'ni Medine'den tebrik ederek, duaların kabul edilmesini diledi.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Medine'den paylaştığı mesajında, "Cenabıhak, Peygamber Efendimizin Miracını kabul ettiği gibi bu gün ve gecelerde bizim yaptığımız, bütün ümmeti Muhammed'in yaptığı duaları da kabul eylesin inşallah diyorum. Miracımız mübarek olsun. Miraç Kandil'i Mübarek olsun. Miraç gecemiz mübarek olsun." dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Miraç Kandili'ni Medine'den paylaştığı mesajla tebrik etti. Destici, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün Medine-i Münevvere'deyiz. Sevgili Peygamber Efendimizin huzurundayız. Ravza-i Mutahhara'nın hemen yakınındayız. Peygamber Efendimiz, risaletin ilk yıllarında Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Cenabıhakk'ın huzuruna yükseldiği gündeyiz. Göklerin efendisi olduğu bu Miraç Kandili vesilesiyle Medine-i Münevvere'deyiz ve yeryüzünün en sevgilisi, Cenabıhakk'ın "Habibim" diye seslendiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurundayız.

Elbette isteriz ki dünyadaki Müslümanlar, insanlar huzur içinde, barış içerisinde yaşasın ve her şey güzel olsun; ancak maalesef zalimler durmuyor. Gazze'de yapılan soykırımda 100 bin insan hayatını kaybetti. Çoluk çocuk, kadın, erkek, yaşlı, genç… Doğu Türkistan'da yine zulüm devam ediyor. Somali'de, Yemen'de, Sudan'da da aynı şekilde. Bu mübarek gün ve gecelerde edilecek dualar, inşallah bu zulümlerin sona ermesine vesile olacaktır. Cenabıhak, Peygamber Efendimizin miracını kabul ettiği gibi, bugün ve bu gecelerde ümmet-i Muhammed'in yaptığı tüm duaları da kabul eylesin, inşallah diyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Miraç gecemiz mübarek olsun.

Cenabıhak, miracın rahmetinden, bereketinden ve mağfiretinden istifade eden kullarından eylesin. Başta burada Medine'de, Mekke'de, Mescid-i Haram'da ve Haremeyn bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere, ülkemizde yaşayan milyonlarca insanın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyorum. Kandilimiz kutlu ve mübarek olsun."

Kaynak: ANKA

