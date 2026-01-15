Miraç Kandili Mesajı

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özköse, mesajında Miraç Kandili'nin deprem sonrası sabır ve metanetle yeniden ayağa kalkmaya çalışan Malatya için güç, feraset ve umut vesilesi olmasını temenni etti. Bu mübarek gecenin birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini dileyen Özköse, duaların kabul olması için Yüce Allah'a niyazda bulundu.

Özköse, mesajının sonunda tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi. - MALATYA