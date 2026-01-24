Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde aile bireyleri arasında miras konusu sebebiyle yaşanan tartışmanın ardından bir kişiye ait araç kurşunlandı.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Sema Sokak üzerinde Ö.Ç. ve O.Ç. isimli şahıslar ile kardeşleri M.Ç. arasında miras meselesi sebebiyle sözlü bir tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından Ö.Ç. ve O.Ç.'nin araçla bölgeden ayrıldığı M.Ç. tarafından otomobile yönelik ateş açıldığı öne sürüldü. Yapılan kontrollerde araçta hasar oluştuğu tespit edildi.
Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili M.Ç. isimli şahıs adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Konuyla ilgili inceleme devam ediyor. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Miras Tartışması Kurşunlama ile Sonuçlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?