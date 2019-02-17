Son Dakika Haberleri: Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" Sonuç Raporu

Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı" Sonuç Raporu

1 saat önce

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliği ile düzenlenen "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı", sonuç raporunun okunmasıyla sona erdi.

Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliği ile düzenlenen "Mirasımızın İzinde: 1. Balkan-Türk Kadın Çalıştayı", sonuç raporunun okunmasıyla sona erdi.

Balkan Kültür Merkezinde "Mirasımızın İzinde: Balkanlar'da Türkler" açılış paneliyle başlayan çalıştayda, "Balkanlarda Kadın Olmanın Zorlukları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi" ve "Çok Kültürlülük İçerisinde Balkan Türklerinde Mili ve Manevi Değerlerin Korunması, Aile İçi Değerlerin Aktarılmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri" oturumları gerçekleştirildi.

Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 10 farklı ülkeden katılımın sağlandığı çalıştayda, Balkan coğrafyasında yaşayan Türk ailelerinde milli ve manevi değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları teması işlendi.

KADEM Tekirdağ Temsilciliği'nden Zeynep Şentop Şahin, çalıştayın sonuç raporunu açıkladığı konuşmada, Balkan coğrafyasında yaşayan Türk ailelerin milli ve manevi değerlerini, örf ve adetlerini, kültürlerini koruyarak bugüne kadar var olabildiğini savundu.

Türk topluluklarının yaşadığı sorunların çözülmesinde sivil toplum kuruluşlarının arasındaki işbirliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Şahin, yapılacak ortak çalışmaların çoğaltılması ve mevcut çalıştayın sürekliliğinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel
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