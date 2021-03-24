Mısır'da kum fırtınası nedeniyle 5 liman geçici olarak kapatıldı - Son Dakika

Mısır makamları, yaşanan şiddetli kum fırtınası sebebiyle, 5 limanın kapatıldığını, bir limanda balıkçılık faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Mısır resmi haber ajansına göre, bazı valiliklerde yaşanabilecek olası olumsuz durumlar için hazırlık seviyesinin artırıldığı ve olağanüstü hal ilan edildiği belirtti.

Süveyş Kanalı Ekonomi Bölgesi Genel Heyetinin, el-Ariş limanını kapattığı belirtilen haberde Dahile ve İskenderiye limanlarının da hava muhalefeti sebebiyle geçici süreyle işleyişinin durdurulduğu bildirildi.

Kızıl Deniz üzerinde yer alan Şarm eş-Şeyh limanının yanı sıra Akdeniz kıyısında yer alan Reşid limanının da kapatıldığı belirtilen haberde, ülkenin kuzeyindeki el-Buhayra bölgesindeki Meadiye limanının da geçici süreyle kapatıldığı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Asvan vilayetinde balıkçılık ve turizm dahil tüm deniz hareketliliği durdurulurken, bazı vilayetler arasındaki deniz seferleri de hava muhalefeti sebebiyle geçici olarak askıya alınarak olağanüstü hal ilan edildi.

Mısır Meteoroloji Kurumu'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, "Kötü hava koşulları ülkenin bazı bölgelerinde toz ve kum fırtınasına yol açtı." ifadelerine yer verilmişti.