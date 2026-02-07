MİT Taklidiyle Dolandırıcılık: 2 Tutuklama - Son Dakika
MİT Taklidiyle Dolandırıcılık: 2 Tutuklama

07.02.2026 12:49
Batman'da kendilerini MİT personeli olarak tanıtan 2 kişi, dolandırıcılıktan tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şüphelilerin, uyuşturucu ticareti suçundan ceza almış bir kişiyi, dosyasını bozacakları vaadiyle 1 milyon 500 bin lira dolandırdıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen ve inandırıcılığı artırmak amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 4 Ocak'ta Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.Ö, G.E, S.K. ve E.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.E. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

