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MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı - Son Dakika

MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı

21.10.2021 12:29

Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan 200 kişilik özel ekibin yürüttüğü çalışma sonucunda, İsrail istihbaratıyla bağlantılı oldukları belirtilen 15 kiralık katil yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail istihbarat örgütü MOSSAD ajanlarına yönelik tarihi bir operasyon gerçekleştirdi. MİT'in en tecrübeli elemanları tarafından aylar süren takip sonucu yürütülen çalışmalarda İsrail'e bilgi sızdırdığı belirlenen 15 kişi yakalandı. Aralarında kiralık katillerin de olduğu belirtilen şahıslar, "uluslararası casusluk" suçundan tutuklandı.

ÖNEMLİ BİLGİ VE BELGELERİ AKTARACAKLARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı kişilerin, Türkiye'de bulunan Filistin ve Suriye uyruklu şahıslarla irtibatlanarak İsrail devleti için önem arz eden bilgi ve belgeleri elde ettiği, aktarılan bilgiler karşılığında uluslararası para transfer şirketleri, havale ofisleri ve canlı kuryeler vasıtasıyla ödeme gerçekleştirildiği, bu kişilerin uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği yönündeki istihbari bilgi üzerine soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN 15'İ DE TUTUKLANDI

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 19 Ekim'de adliyeye getirilen 15 şüpheli, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra "uluslararası casusluk" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, sorguladığı 15 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.

MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı

İstanbul, Türkiye, İsrail, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı - Son Dakika
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