Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika

Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis

7 saat önce

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis, System.String[]

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


19 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığınca görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 21 Ekim 2019'da gözaltına alınmıştı. Hakkında 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında hapis cezası istenilen Mızraklı'nın katılmadığı ve Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada avukatları Zülal Erdoğan, Mehmet Emin Aktar, Cihan Aydın ve Muhsin Bilal hazır bulunurken, duruşmayı HDP Batman Milletvekilli Felek Nazuca ve Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğlu'nın yanı sıra Aşağı Saksonya Mülteci Kurulu Üyesi Doktor Gisela Penteker, Almaya Sol Parti Ortenau Kenti Yerel Meclis üyesi Lukas Maria Ossewald ile Almanya Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve BM Mülteci Komisyonu Başkanı Bernhad Von Grünberg da takip etti.


Duruşmada iddia makamı, Mızraklı'ya "örgüt üyeliği" iddiasıyla hapis cezası verilmesi yönündeki mütalaasını tekrarlarken, avukatların yaptığı savunmalar ardından kararının açıklayan mahkeme heyeti, Mızraklı'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.


Ne olmuştu?


19 Ağustos 2019'da görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye eski Başkanı Selçuk Mızraklı, 31 Mart yerel seçimlerine 11 gün kala H.B.A. isimli itirafçının aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim'de tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mızraklı, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar Gelinle kaynananın kavgası iki aileyi karşıya getirdi, 2 kişi yaralandı İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 00:16:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mızraklı'ya, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]