Son Dakika Haberleri: Mobilya Sektörü Meslek Liselerine Önem Verecek

Mobilya Sektörü Meslek Liselerine Önem Verecek

1 saat önce

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanlığına seçilen Mustafa Balcı, bundan sonraki süreçte meslek liselerine daha fazla önem vereceklerini söyledi.

Mobilya Sektörü Meslek Liselerine Önem Verecek, System.String[]
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanlığına seçilen Mustafa Balcı, bundan sonraki süreçte meslek liselerine daha fazla önem vereceklerini söyledi.

Bir programa katılmak üzere Bursa'nın İnegöl ilçesine gelen Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve yeni geldiğini ve sektöre faydalı işler yapma hedefinde olduklarını kaydetti.

Sektörün eleman sıkıntısını meslek liseleriyle çözeceklerini belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Biz yönetim olarak işe okullardan başlayacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki liselerimizi ön plana alacağız. Çünkü onlar bu sektörü yukarılara çıkarıyor. Sektörümüzdeki ustabaşılar, üretim müdürleri veya satış-pazarlama müdürleri bu okullardan mezun oluyor. Biz bu okullara fazla bakmadık. Bizler Milli Eğitim Bakanlığı ile bu işe el atacağız. 2020'de konuyla ilgili projeler yapıp sunacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:43 Kaynak: AA

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