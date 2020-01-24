Mobilyacılığı bırakıp kemençe üretimine yöneldi - Son Dakika

Giresunlu marangoz ustası Ali Kol, son zamanlarda kemençeye talebin artmasıyla 36 yıllık mesleğinden vazgeçerek, mobilya yerine kemençe üretmeye başladı.

Görele ilçesinde uzun yıllar mobilya üretimi yapan 55 yaşındaki Kol, ilçenin önemli bir kültürü olan kemençeyi ilk kez 25 yıl önce yaptı.

İlerleyen zaman içerisinde yaptığı kemençeleri müşterilerine hediye eden Kol, talebin artmasıyla kemençe üretimini de artırdı. Kol, yaklaşık 2 yıldır iş yerinde sadece kemençe üretiyor.

Bunun yanı sıra Kol, "Kemençe ve Kültür Parkı" projesi kapsamında Karadeniz Sahil yolu güzergahına yerleştirilen 5 metre 80 santimetre yüksekliğindeki dev kemençeyi de yaptı.

Parkta 7 yıldır sergilenen dev kemençe, yolu kullanan vatandaşlar ve parka gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

Ali Kol, AA muhabirine, 1982 yılında açtığı atölyede 2 yıl öncesine kadar masa, sandalye, vestiyer, mutfak dolabı gibi mobilyaların üretimini yaptığını söyledi.

Mobilya üretiminin yanı sıra 1995 yılından bu yana kemençe de yaptığını anlatan Kol, kemençeleri sipariş üzerine veya mobilya alanlara hediye ettiğini bildirdi.

Kol, mobilya sektörünün eskisi kadar hareketli olmadığını dile getirerek, "Fabrikasyon ürünler çıkınca marangozları sekteye uğrattı. Bizim de farklı şeyler yapmamız gerekiyor. Kemençe Görele'nin kültürü, ben de bir kemençe sevdalısı olarak bu işe yöneldim." dedi.

Yaklaşık 2 yıldır mobilya imalatıyla ilgili hiçbir iş yapmadığını anlatan Kol, şöyle devam etti:

"Bundan 15 yıl önce iki veya üç kemençe yapıyordum, talep olmuyordu, satamıyorduk. Hediye ediyordum. Zaman ilerledikçe sosyal medyada kemençeye ilginin artması, festivallerin yapılması, kemençeyi canlandırdı. Kemençeye talep çok olunca ben de yalnızca kemençe üretimine yöneldim. İkisi bir yürümez zaten. Bir tanesini hedef seçmem lazımdı, ben de kemençeyi seçtim."

Kol, yurt içinde Türkiye'nin birçok iline satış yaptığını belirterek, yurt dışında ise ABD, Rusya, Avusturya, Almanya, Belçika ve Azerbaycan'a kemençe satışı gerçekleştirdiğini aktardı.

Kemençe üretiminin kendisini rahatlattığını ifade eden Kol, "Kemençe üretmek terapi gibi geliyor, insanı genç tutuyor, stres attırıyor. Müzik aleti üretmek farklı bir şey. Süs eşyası kemençeler hariç yılda 300-350 arasında kemençe üretiyorum. Örneğin şu an 150 adet süs eşyası küçük boyutlu kemençe siparişim var." dedi.

Kol, kemençe fiyatlarının 350 liradan 2 bin liraya kadar değişiklik gösterdiğini kaydederek, süs amaçlı olan kemençelerin ise 30-40 liraya sattığını söyledi.