Modacı Pınar Bent'ten gelinlik modası yorumu: "Gelinlikte dekolteden yana değilim"

01.06.2026 15:42
Modacı Pınar Bent, Haberler.com yayınında gelinlik modasındaki son trendleri değerlendirdi. Kır düğünlerinde Fransız dantelli ve bohem tarzı gelinliklerin öne çıktığını belirten Bent, gelinlikte sadelik ve masumiyetin önemli olduğunu söyledi.

KIR DÜĞÜNLERİNDE BOHEM TARZ ÖNE ÇIKIYOR

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan modacı Pınar Bent, düğün sezonunda öne çıkan gelinlik trendlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kır düğünlerinde Fransız dantelleri, uçuşan etekler ve bohem tarz tasarımların yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Bent, her bütçeye uygun seçenekler sunduklarını ve kiralık gelinlik hizmetlerinin de bulunduğunu belirtti.

"TÜRKİYE BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA BAŞARILI"

Türk gelinlik sektörünün dünya çapında güçlü bir konumda olduğunu söyleyen Bent, kumaş kalitesi ve modern tasarımlar açısından Türkiye'nin birçok ülkeden daha başarılı olduğunu dile getirdi. Avrupalı müşterilerin daha hafif ve sade gelinlikleri tercih ettiğini aktaran Bent, gelinliklerin yanı sıra abiye ve after party konseptlerine yönelik tasarımlarının da büyük ilgi gördüğünü kaydetti. 

"GELİNLİK BİRAZ MASUMİYET GEREKTİRİYOR"

Gelinlik modasına ilişkin kişisel görüşlerini de paylaşan Bent, "Gelinlik biraz masumiyet gerektiriyor, gelinlikte dekolteden yana değilim" ifadelerini kullandı. Kına gecelerine yönelik renkli konseptler hazırladıklarını da belirten Bent, sektörde kişiye özel ve tematik tasarımlara olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi. 

Moda, Son Dakika

