Son Dakika Haberleri: Model Elif Aksu ile Neymar El Ele Doğum Günü Partisindeydi

Model Elif Aksu ile Neymar El Ele Doğum Günü Partisindeydi

14 dakika önce

Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı.

Model Elif Aksu ile Neymar El Ele Doğum Günü Partisindeydi, System.String[]
Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı. Neymar'ı takım arkadaşları ve birçok tanıdık futbolcu yalnız bırakmazken partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim dikkat çekti.

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45 

Neymar, Kültür Sanat
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