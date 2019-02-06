Model Elif Aksu ile Neymar El Ele Doğum Günü Partisindeydi
14 dakika önce
Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı.
Sakatlığı nedeniyle 2,5 ay forma giyemeyecek olan Fransız ekibi Paris
Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar
, 27.yaş gününü verdiği bir partiyle kutladı. Neymar'ı takım arkadaşları ve birçok tanıdık futbolcu yalnız bırakmazken partiye katılanlar arasında tanıdık bir isim dikkat çekti.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:45
Akhisar Maçında Robinho'nun Hareketi Visca'yı Onurlandırdı
Galatasaray, Gheorghe Hagi'nin Doğum Gününü Kutladı
Zenit'in Yıldız Oyuncusu Artem Dzyuba, Fenerbahçe'den Çekiniyor
Futbolcu Mykola Morozyuk'un Eşi Irina Morozyuk, Rize'ye Hayran Kaldı