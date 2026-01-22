Moğolistan'da Soğuk Rekoru: -45,2°C

ULAN BATUR, 22 Ocak (Xinhua) -- Moğolistan'ın kuzeyindeki Selenge eyaletinin idari alt birimlerinden biri olan Eruu ilçesinde salıyı çarşambaya bağlayan gece, hava sıcaklığı eksi 45,2 santigrat dereceye kadar düştü.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu değerin bu kış ülkede kaydedilen en düşük sıcaklık olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz haftadan bu yana Rusya'nın Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası Moğolistan'ın birçok bölümünü etkisi altına alarak sıcaklıkların düşmesine yol açtı.

Soğuk havanın cumartesi gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini kaydeden kurum, göçebe çobanlar ve sürücüler başta olmak üzere halkı, olası afetlere karşı ek önlemler almaya çağırdı.

Kışların sert, soğuk ve oldukça uzun geçtiği Moğolistan'da sıcaklıklar eksi 25 ile eksi 45 santigrat derece arasında seyrediyor.