Molla Gürani Belgeseli Tanıtıldı

12.01.2026 12:16
Dicle Üniversitesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle Molla Gürani belgeseli tanıtıldı.

Akademisyenlerce hazırlanan "Molla Gürani" belgeselinin kısa tanıtımı yapıldı.

Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamada, Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Zuhal Akmeşe ile İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Bikiç tarafından hazırlanan belgeselin ilk teasırının (tanıtım) yayımlandığı belirtildi.

Çalışmanın tarihsel kaynaklara dayandığı ve çağdaş sinema diliyle izleyiciyle buluşturulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Molla Gürani'nin ilim, eğitim ve ahlak eksenli mirası, disiplinlerarası bir bakışla ele alınırken anlatının düşünsel derinliği kadar görsel ve anlatısal tutarlılık da ön planda tutuluyor. Belgesel, yalnızca bir biyografik anlatı olmanın ötesine geçerek, Türk tarihi, inancı, eğitim anlayışı ve kültürel hafızası açısından kalıcı bir görsel belge olma iddiası taşıyor. Üniversiteler arası iş birliğinin güçlü bir örneğini sunan yapım, akademi ile sinemanın üretken buluşmasını da görünür kılıyor."

Belgesel için ileriki süreçte tanıtım toplantısının da yapılacağı vurgulanan açıklamada, "Belgeselin üretim süreci, metodolojik çerçevesi ve gösterim takvimi kamuoyuyla paylaşılacak. Yapımın, hem akademik çevrelerde hem de geniş izleyici kitlesinde önemli bir karşılık bulması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

